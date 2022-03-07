Başakşehir'in en hızlı gençleri şampiyonluğa koştu

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunları’nda, bir final heyecanı daha geride kaldı. Başakşehir’deki liseler arasında düzenlenen kızlar kros yarışmasının finali, Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı’da gerçekleştirildi.

Rakiplerine 2 dakika fark attı

52 liseden 3 bin 328 kız öğrencinin katıldığı yarışma, 2 kilometrelik parkurda koşuldu. Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Azra Baran, zorlu parkuru 7 dakika 54 saniyede tamamlayarak, birinci oldu.

İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil edecek Baran’ı, 9 dakika 41 saniyelik derecesiyle Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Melik ve 9 dakika 43 saniyelik derecesiyle Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Polatdemir izledi. Derece giren öğrencilere madalya ve ödülleri törenle verildi.