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Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki rakiplerini tanıyalım

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Başakşehir’in rakipleri belli oldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:54
Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki rakiplerini tanıyalım

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Başakşehir’in rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertliler, J Grubu’nda Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekilirken, Medipol Başakşehir’in rakipleri J Grubu’nda İtalya’dan Roma, Almanya’dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya’dan Wolfsberger oldu. Turuncu-lacivertlilerin rakiplerine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:



Roma


Grupta Başakşehir’in en güçlü rakibi olarak değerlendirilen Roma, geçtiğimiz sezon Serie A’yı 66 puanla 6. sırada tamamladı. Yeni sezon öncesi Paulo Fonseca’yı takımın başına getiren İtalyan ekibi, kadrosunda turuncu-lacivertlilerin eski futbolcusu milli oyuncu Cengiz Ünder ile Mert Çetin’i barındırıyor. 70 bin 634 kişilik Roma Olimpiyat Stadı’nda maçlarını oynayan Başkent temsilcisi, ligdeki ilk maçında sahasında Genoa ile 3-3 berabere kalmış, Cengiz de bu karşılaşmada takımının ilk golünü atmıştı.


Roma’nın kulüp tarihinde 3 Serie A, 9 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Edin Dzeko, Aleksandar Kolarov, Javier Pastore gibi yıldız isimleri bulunduran Roma ile Başakşehir, ilk kez rakip olacak.



Borussia Mönchengladbach


Başakşehir, gruptaki diğer rakibi Borussia Mönchengladbach ile bu yaz kamp döneminde oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, rakibine 5-1 mağlup olmuştu. Alman ekibi, 2018-2018 sezonunda Bundesliga’yı 55 puanla 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’nde direkt gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Marco Rose’un çalıştırdığı Mönchengladbach, iç saha maçlarını 54 bin kapasiteli Stadion im Borussia-Park’ta oynuyor. Yeni sezonun ilk mücadelesinde evinde Schalke 04 ile 0-0 berabere kalan Mönchengladbach, ikinci haftada ise deplasmanda Mainz’ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Alman temsilcisi, şu an 4 puanla 7. sırada yer alıyor.


Almanya’nın köklü kulüplerinden olan Mönchengladbach’ın, 5 Bundesliga şampiyonluğu bulunuyor. Borussia Mönchengladbach, 1974-1975 ve 1978-1978 sezonlarında UEFA Kupası’nı da müzesine götürmeyi başarmıştı.



Wolfsberger


Grubun sürpriz takımı olarak adlandırılan Wolfsberger, geride kalan sezonda 12 takımlı Avusturya Bundesliga’yı 30 puanla 4. sırada bitirdi. 42 yaşındaki teknik adam Gerhard Struber’in başında bulunduğu Avusturya temsilcisi, rakiplerini 7 bin 300 kapasiteli Lavanttal Arena’da ağırlıyor. Ligde 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar 5 maça çıkan Wolfsberger, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 9 puan topladı.


Wolfsberger, 2011-2012 sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:54
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