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Başakşehir'e Sivasspor darbesi!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir, kendi sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:22
Başakşehir'e Sivasspor darbesi!

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 30 puanla zirvedeki yerini korurken, Sivasspor puanını 18'e yükseltti.

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Attamah (Dk. 46 Frei), Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro (Dk. 89 Soner), Napoleoni, Bajic (Dk. 59 Adebayor)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Ndinga, Hakan, Torje (Dk. 68 Medjani), Robinho (Dk. 90+1 Erdoğan), Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 73 Rybalka)

GOLLER: Dk. 35 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Adebayor, Emre, Epureanu (Medipol Başakşehir) - Robinho, Hakan Arslan, Braz (Demir Grup Sivasspor)

Başakşehir, Sivasspor'a karşı zorlanıyor

Medipol Başakşehir son 4 lig maçında Sivasspor'a karşı kazanamıyor. Geçen sezon iki takımın arasında oynana maçlarda Sivasspor rakibini Sivas'ta 15'inci hafta mücadelesinde 1-0 mağlup ederken, 32'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Sivasspor'un bir alt kümeye düştüğü 2015-2016 sezonunda da Sivasspor 13'üncü haftada Başaşehir ile 2-2 berabere kalırken, aynı skorla 30'uncu haftayı da 1'er puanla tamamladı.

Emre Belözoğlu ilk 11’e geri döndü

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu ligin 3’üncü haftasında Akhisarspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyerken 11’hafta sonra yine kaptanlık pazubandını koluna taktı ve karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Temiz bir çevre için sıfır atık

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 14’üncü hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maça ‘Temiz bir çevre için sıfır atık’ pankartıyla çıktı.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:22
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. başakşehir
  4. sivasspor
  5. Başakşehir Fatih Terim Stadı
  6. Emre Belözoğlu

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