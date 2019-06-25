Başakşehir'e dev stoper Filip Helander
Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Medipol Başakşehir, İsveçli dev stoper Filip Helander'i yakın takibe aldı.25 Haziran 2019 Salı 13:02
Yeniakit.com.tr - Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Medipol Başakşehir transfer çalışmalarını sürdüremeye devam ediyor.
Başakşehir kurmayları İtalya Serie A takımlarından Bologna'da top koşturan 26 yaşındaki İsveçli dev stoper Filip Helander'e talip oldu. Turuncu laciverli ekibin bu transfer için önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapacağı iddia edildi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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