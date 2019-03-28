Başakşehir'den sürpriz transfer atağı! Fenerbahçe'de forma giyen...

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların yeni adresleri belli oluyor.

Martin Skrtel sezon sonunda İtalya'nın Parma takımına giderken Şener Özbayraklı da kıta değiştirip Galatasaray'da forma giyecek. Şener gibi kıta değiştirecek bir diğer isim ise Roman Neustadter olacak.

Başakşehir Roman Neustadter'i takibe aldı!



Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk ipini göğüslemesine kesin gözüyle bakılan Başakşehir, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Rus yıldızına talip. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında da bu oyuncuyu Fenerbahçe'den istediği ancak Serdar Aziz transferi son anda gerçekleştiği için yönetimin Rus yıldızı vermediği öğrenildi.



Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın topu oyuna sokan stoper düşüncesine uyduğu için Neustadter'i istediği belirtildi.



Sabah