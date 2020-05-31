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Aktüel

Başakşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:32:32 -
Başakşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta ilçede gerçekleştirilen kontrol sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulmak istenen sürücü, uyarılara rağmen aracıyla kaçmaya çalıştı.

Kiralık olduğu belirlenen aracın, Güngören Güneştepe Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde olduğu belirlendi.

Araç sürücüsü Enes K. (20) çevredeki bir evde yakalandı. Araçta yapılan aramada 20 kilogram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin evinin çatı katı ile banyosu arasında itfaiye ekiplerince yapılan aramada ise 3 kilogram bonzai ve 5 litre aseton ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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