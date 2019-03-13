Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
Sezon sonu A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.13 Mart 2019 Çarşamba 18:30
A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı müsabakalarda teknik direktörlük görevini üstlenecek olan Şenol Güneş, Medipol Başakşehir Kulübü'nün ziyaret etti.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı, Avcı ile fikir alışverişinde bulundu.
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