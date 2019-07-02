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Başakşehir’de sağlık kontrolleri başladı

Medipol Başakşehir’de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:50
Başakşehir’de sağlık kontrolleri başladı

Medipol Başakşehir’de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.


Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen ilk gruptaki futbolculardan, Robinho, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Yaren Sözer, Emre Kaplan veMuhammet Demir’e kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:50
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