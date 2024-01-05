  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu
Aktüel

Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-05 19:08:00 - 2024-01-05 19:27:34

Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir’de bir iş adamı yaşadığı lüks sitenin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saatlerinde Başakşehir’de bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Kapalı Çarşı'da esnaf olan iş adamı Abdülkadir Altuğrul, otoparka girip aracını park ettikten sonra bagajdan bir şey almak için aracından indi.

Araçtan inen iş adamına, bir şahıs silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Altuğrul olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırganın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Öte yandan, olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için TBMM'ye teklif sunuldu!
Gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için TBMM'ye teklif sunuldu!

Gündem

Gazetecilere yeşil pasaport verilmesi için TBMM'ye teklif sunuldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enkazda 5 gün boyunca annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı: "Allah'a olan inancımı hiç kaybetmedim"
Enkazda 5 gün boyunca annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı: "Allah'a olan inancımı hiç kaybetmedim"

Aktüel

Enkazda 5 gün boyunca annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kaldı: "Allah'a olan inancımı hiç kaybetmedim"

Rusya o saldırıları üstlendi!
Rusya o saldırıları üstlendi!

Dünya

Rusya o saldırıları üstlendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23