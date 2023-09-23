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Gündem Başakşehir'de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
Gündem

Başakşehir'de İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-23 14:19:00 -

İstanbul rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şoför Durmuş B.'nin otobüs geriye doğru kayarken frene basmadığı tespit edildi.

Başakşehir’de rampadan çıkamayan yolcu dolu İETT otobüsü, geri kayarak devrilmiş, kazada 5 kişi yaralanmıştı. Kaza esnasında otobüsün içerisinde yaşanan o anlar otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından bir süre daha kayarak yol kenarındaki arsaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs içerisinden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde otobüsün geriye doğru kaydığı sırada frene basılmadığı tespit edildi. Kazada yaralanan şoför Durmuş B., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette konuyla ilgili ifade veren Durmuş B.'nin ekiplere frene bastığını söylediği öğrenildi. Durmuş B., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İÇERİDE YAŞANANLAR KAMERADA

Kazanın otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geri geri kayan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu o sırada bir annenin bebeğinin pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Aralarında çocuklarında bulunduğu yolcular devrilen otobüsten kazanın şokunu atlattıktan sonra yürüyerek çıkıyor.

 

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