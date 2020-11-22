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Aktüel Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi
Aktüel

Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:29:12 -
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü devrildi.

Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

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