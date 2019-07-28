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Başakşehir’de golcü bolluğu yaşanıyor

Son olarak kadrosuna Enzo Crivelli’yi katan Medipol Başakşehir’de bu oyuncuyla birlikte takımdaki santrfor sayısı da 5’e çıkmış oldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
Başakşehir’de golcü bolluğu yaşanıyor

Son olarak kadrosuna Enzo Crivelli’yi katan Medipol Başakşehir’de bu oyuncuyla birlikte takımdaki santrfor sayısı da 5’e çıkmış oldu. Özellikle şampiyonluğun güçlü adayları arasında yer alan takımların sıkıntı yaşadığı forvet hattında turuncu-lacivertlilerin eli oldukça güçlü.


2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de bir yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu’yu katan turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda özellikle savunma hattı için birkaç oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.



Hücumda bolluk var


Başakşehir’de şimdiye kadar transferi gerçekleşen 6 ismin 3’ü santrfor bölgesinde görev yapıyor. Mevcut kadrodaki oyuncuları da bunlara eklediğimizde turuncu-lacivertlilerde forvet mevkinde tam 5 futbolcu bulunuyor. Gulbrandsen, Demba Ba, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Enzo Crivelli yeni sezonda Başakşehir’in gol ayakları olacak.


Ayrıca teknik heyet ve yönetim, gelecek teklifler doğrultusunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da Mevlüt’ü kiralama yoluna gidebilir.



Rakiplerine karşı avantajlı


Medipol Başakşehir, hücumda elinde bulundurduğu oyuncularla şampiyonluk yolundaki güçlü rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı da sayısal olarak avantajlı konumda. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray’ın elinde santrfor olarak Diagne ve Mitroglou bulunurken, Beşiktaş da ise Burak Yılmaz ile genç futbolcular Güven Yalçın ve Umut Nayir siyah-beyazlıların forvet hattını oluşturuyor.Fenerbahçe de Frey’in yanına Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muriqi’yi katarak bu bölgede elini güçlendirdi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
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