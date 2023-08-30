Başakşehir'de bir grup PKK sempatizanı yürüyüş yaptı! O anlar kaydedildi
İstanbul Başakşehir'de yüzleri kapalı bir grup PKK terör örgütü lehine slogan atarak yürüyüş yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
İstanbul'un en temiz semtlerinden Başakşehir'de PKK'lıların gece yarısı yaptıkları yürüyüş görenleri hayrete düşürdü.
Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Başakşehir'de gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir grup yüzleri kapalı şahıs ellerindeki pankartı açıp terör örgütü PKK sloganları atarak yürüyüş yaptı.
Kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı!
Sesleri duyan mahalle sakinleri camlara çıktı. Camdaki vatandaşlardan bir kısmı o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken diğer vatandaşlarda panik halinde polis ekiplerine haber verdi.
Polis, sokak ve çevresinde güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.