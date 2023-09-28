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Gündem Başakşehir'de ambulans su baskınında mahsur kaldı!
Gündem

Başakşehir'de ambulans su baskınında mahsur kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 22:00:00 - 2023-09-28 22:24:00

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir’de hastane yolunda bir ambulans sular içerisinde mahsur kaldı.

İstanbul'da bu yağmurda da bilindik görüntüler oluştu.

Ambulans su da mahsur kaldı!

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Başakşehir’de de etkisini gösterdi.

Su baskını nedeniyle bir ambulans viyadük altında sular içinde mahsur kaldı. Öte yandan, viyadük altında başka araçlarında da mahsur kaldığı görüldü.

O anlar kameralara yansıdı.

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