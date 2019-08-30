Başakşehir yeni transferini açıkladı Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.

Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i renklerine bağladığını duyurdu. Ayrıntılar Geliyor...

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