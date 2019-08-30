Başakşehir yeni transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Danijel Aleksic'i renklerine bağladı.
30 Ağustos 2019 Cuma 15:58
Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i renklerine bağladığını duyurdu.
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