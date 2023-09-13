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Gündem Başakşehir ve Sarıyer'e rahat vermediler: "Hırsız kızlar çetesi" son işlerinde yakalandı
Gündem

Başakşehir ve Sarıyer'e rahat vermediler: "Hırsız kızlar çetesi" son işlerinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-13 15:06:00 -
Başakşehir ve Sarıyer'e rahat vermediler: "Hırsız kızlar çetesi" son işlerinde yakalandı

"Hırsız kızlar" çetesi son işlerinde yakayı ele verdi

 

Başakşehir ve Sarıyer’de girdikleri ev ve işyerlerinden çok sayıda ziynet eşyası ve binlerce lira para çalan 5 kişilik ‘hırsız kızlar’ çetesi son işlerinde yakayı ele verdi. 
Edinilen bilgiye göre, 7 Eylül’de Sarıyer’de bir eve giren hırsızlar 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar. Gelen şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, hırsızlar 08 Eylül’de de Başakşehir’deki bir evi soydu. Bu sırada bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri fark edince kısa bir kovalamaca yaşandı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alından şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı. Çete üyesi Şeyma U.’nun 82, Ebru U.’nun 74, Ayşe Ç.’nin 23, Sedef T.’nin 1 ve Yazgül Ç.’nin ise 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. 17 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
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