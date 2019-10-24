Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Zirve takibini sürdüren Başakşehir ile Trabzonspor ligin 9. haftasında karşılaşacak. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Zirve takibini sürdüren Başakşehir ile Trabzonspor ligin 9. haftasında karşılaşacak. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşacak. İşte, Başakşehir Trabzonspor maçının detayları... Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? 28 Ekim Pazartesi günü Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık görev yapacak. Futbolseverler maçı beIN SPORTS HD 1'den izleyebilecek.

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