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Başakşehir Müzik Akademisi Orkestrası’nın yıl sonu konserine yoğun ilgi

Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi Orkestrası’nın yıl sonu konseri yoğun katılımla Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:40
Başakşehir Müzik Akademisi Orkestrası’nın yıl sonu konserine yoğun ilgi

Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi Orkestrası’nın yıl sonu konseri yoğun katılımla Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konserde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu“Onlar benim özel çocuklarım. Her biriyle özel ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü Başakşehir’i onlar en güzel şekilde temsil edecekler” dedi.


Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi Orkestrası’nın yıl sonu konseri, Başakşehir Emin Saraç (BES) Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 90 öğrenciden oluşan orkestranın şefliğini Guinness rekorlar kitabına "Dünyanın en hızlı keman virtüözü" olarak giren ve geçen yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından "En başarılı müzisyen" ödülüne layık görülen Muhammed Yıldırır üstlendi. Açılışta 90 kişilik ekiple sahne alarak çok sayıda eseri seslendiren öğrenciler,sanatseverlerin beğenisini topladı. Öğrencilerin sahne aldığı gece sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Program kapsamında ayrıca Başakşehir’deki bilgi evleri ile Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) öğrencilerinin ebru, kara kalem ve yağlı boya eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi de açıldı. Sergide, 120 resim, 40 ebru sanatı sergilendi. Sergiye ve öğrencilerin sahne aldığı konsereBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.



“Onlar benim özel çocuklarım”


Konserde konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Onlar benim özel çocuklarım. Her biriyle özel ilgilenmeye çalışıyorum. Çünkü Başakşehir’i onlar en güzel şekilde temsil edecekler. Bugün benim için çok duygulu ve heyecanlı bir gün. Emeğin karşılığını alabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türk müziğinin klasik müzikle birleşiminden ne kadar güzel bir ortam çıktığını, ezgi çıktığını ve Türk müziğinin ne kadar güzel bir müzik olduğunu bizlere dinlettiler” dedi.



“Bin 300 tane öğrencimiz var”


Akademi bünyesinde ilkokuldan üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrenciye enstrüman ve müzik teorisi eğitimi verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanlığı tarafından "En başarılı müzisyen" ödülüne layık görülen Muhammed Yıldırır, “Müzik Akademisi olarak; ilkokuldan üniversiteye kadar kendi alanımızda eğitim vermekteyiz. Bin 300 tane öğrencimiz var. Bir o kadar da bekleyen öğrencilerimiz var. Bu akşam size bir dünya turu yaptıracağız. Doğudan Batıya ve Batıdan tekrar Doğuya bir müzik turuna çıkaracağız. Umarım bunu başarabiliriz” ifadelerini kullandı.


Bünyesinde keman, çello, gitar, elektrik gitar, bas gitar, bağlama, ney, perküsyon, kanun, tanbur, ud, klasik kemençe, bendir ve piyano gibi enstrümanları bulunduran orkestranın konserinde, "Çağrı" ve "Ucuz Roman" filmlerinin müzikleri ile aralarında Sultan Abdülaziz’in "Hicaz Mandra" bestesi, "Al Yazmalım", "Zahit Bizi Tan Eyleme", "Çal Söyle", "Demedim mi?" ve "Sunam"ın bulunduğu birçok parça seslendirdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:40
  1. konser
  2. sergi
  3. sanat

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