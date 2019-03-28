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Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27.

28 Mart 2019 Perşembe 13:26
Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.


Emre Belözoğlu ve Mert Günok haricinde milli takımlarında yer alan futbolcuların izinli olduğu çalışmaya Alexandru Epureanu ve İrfan Can Kahveci de sakatlıkları sebebiyle katılmadı. Serdar Taşçı ile Riad Bajic’in düz koşu yaptığı idmanda, Arda Turan da tedbir amaçlı dinlendirildi.


Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:26
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