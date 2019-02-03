Başakşehir kazandı! Fark açılıyor Süper Lig'in 20. haftasında, Medipol Başakşehir deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-lacivertli ekip, galibiyetin ardından en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.

Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlaup etti. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Başakşehir, 32. dakikada korner atışında Epureanu'nun kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Konuk Başakşehir, bu golün hemen 8 dakika sonrasında Robinho'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Skoru belirleyen golü Demba Ba attı:0-3. Karşılaşmanın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken Başakşehir, Manisa deplasmanından 3 puanla döndü. Puan farkı 8'e yükseldi Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 44'e yükseltti ve ikinci sıradaki Galatasaray'la farkı 8'e çıkardı. Ege temsilcisi Akhisar ise 17 puanla son sırada yer aldı.

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