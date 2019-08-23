Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yeniledi - Turuncu-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi. Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.



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