Başakşehir iki eksikle çalıştı Medipol Başakşehir, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan tesislerde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana turuncu-lacivertliler, topla ısınma hareketleri yaparak başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, el topu oynadı. Antrenmanın basına açık kısmı 5’e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Clichy’nin yanı sıra transfer görüşmeleri gerçekleştiren Mevlüt Erdinç katılmadı.

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