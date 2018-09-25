Başakşehir haftayı lider bitirdi!
Cuma akşamı kazanan Başakşehir, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın puan kaybetmesiyle haftayı lider tamamladı.25 Eylül 2018 Salı 10:56
Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.
Haftanın sonuçları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2
Trabzonspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Akhisarspor-Galatasaray: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1
- Puan durumu
Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 4 1 1 11 3 8 13
2. GALATASARAY 6 4 0 2 14 9 5 12
3. KASIMPAŞA 6 4 0 2 12 10 2 12
4. BEŞİKTAŞ 6 3 2 1 11 8 3 11
5. ATİKER KONYASPOR 6 3 2 1 10 7 3 11
6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 6 3 1 2 6 4 2 10
7. MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 1 2 8 7 1 10
8. ANTALYASPOR 6 3 1 2 10 13 -3 10
9. GÖZTEPE 6 3 0 3 6 6 0 9
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 6 3 0 3 4 10 -6 9
11. KAYSERİSPOR 6 2 2 2 5 6 -1 8
12. TRABZONSPOR 6 2 1 3 10 8 2 7
13. FENERBAHÇE 6 2 1 3 6 7 -1 7
14. AKHİSARSPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5
15. BURSASPOR 6 0 5 1 4 5 -1 5
16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5
17. ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 3 3 5 8 -3 3
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 0 2 4 5 10 -5 2
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
28 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
29 Eylül Cumartesi:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)
30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
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