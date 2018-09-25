THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Başakşehir haftayı lider bitirdi!

Cuma akşamı kazanan Başakşehir, Galatasaray ve Kasımpaşa'nın puan kaybetmesiyle haftayı lider tamamladı.

25 Eylül 2018 Salı 10:56
Başakşehir haftayı lider bitirdi!

Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.

Haftanın sonuçları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kayserispor-Atiker Konyaspor: 0-2

Trabzonspor-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Akhisarspor-Galatasaray: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

- Puan durumu

Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 4 1 1 11 3 8 13 
2. GALATASARAY 6 4 0 2 14 9 5 12 
3. KASIMPAŞA 6 4 0 2 12 10 2 12 
4. BEŞİKTAŞ 6 3 2 1 11 8 3 11 
5. ATİKER KONYASPOR 6 3 2 1 10 7 3 11 
6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 6 3 1 2 6 4 2 10 
7. MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 1 2 8 7 1 10 
8. ANTALYASPOR 6 3 1 2 10 13 -3 10 
9. GÖZTEPE 6 3 0 3 6 6 0 9 
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 6 3 0 3 4 10 -6 9 
11. KAYSERİSPOR 6 2 2 2 5 6 -1 8 
12. TRABZONSPOR 6 2 1 3 10 8 2 7 
13. FENERBAHÇE 6 2 1 3 6 7 -1 7 
14. AKHİSARSPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5 
15. BURSASPOR 6 0 5 1 4 5 -1 5 
16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5 
17. ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 3 3 5 8 -3 3 
18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 0 2 4 5 10 -5 2 
 

Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

28 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

29 Eylül Cumartesi:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:56
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Erzurum
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. SÜPER LİG Haberleri
  13. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    1. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    2. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    3. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    4. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    5. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    6. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    7. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    8. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    9. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    10. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    11. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    12. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    13. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    14. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    15. Türkiye'nin en büyük 5. barajında..
    16. Cocu'dan istifa yanıtı
    17. Yakaladıkları balığı 5 kişi elleriyle..
    18. Caner maçtan sonra kırmızı kart gördü
    19. Kadıköy'de oturan dizi oyuncusunun..
    20. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019