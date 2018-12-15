Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir 16. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren
TEKNİK SORUMLU: Ümit Davala
YORUM YAZ