THY- Euroleague
0553 313 94 23

Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir 16. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56
Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
SAAT: 19:00
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren
TEKNİK SORUMLU: Ümit Davala

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:56
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
  3. Medipol Başakşehir
  4. Başakşehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD İçişleri Bakanı Zinke de görevinden ayrılıyor
    1. ABD İçişleri Bakanı Zinke de..
    2. Malatya'da 3.2 şiddetinde deprem!
    3. Türkiye'nin operasyonu Yunanistan'ı..
    4. Mezarlık yakınında uğradığı silahlı..
    5. TMV Şibirgan Afgan-Türk Erkek..
    6. İşte kabızlığa çare
    7. İsrailli Siyonist generalden itiraf:..
    8. "Sınırlarımızı korumak için her türlü..
    9. Kocaeli'de kayak merkezi yolunda kaza:..
    10. Fenerbahçe, Ersun Yanal'la ilk..
    11. Kabak tadı verdi deriz fakat kabak çok..
    12. 'Resmi kumarın' adresini soranlardan..
    13. İşte trafik magandaları!
    14. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    15. Michael Lang'dan Beşiktaş itirafı: 32..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Stresli insanlar daha çok grip oluyor
    18. Abdullah Gül, hangi isimlerle bir..
    19. Paris'te gözaltı sayısı 95'e çıktı
    20. Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak