Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye karşı üstün

Medipol Başakşehir, ligde bugüne kadar Fenerbahçe ile sahasında oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alarak rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. En yakın takipçisi Galatasaray’ın 8 puan önünde 54 puanla zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, sarı-lacivertlilere karşı da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Turuncu-lacivertlilerin bu müsabakadaki en büyük kozu ise saha avantajı. Evindeki son yenilgisini 1 Aralık 2018’de DG Sivasspor maçında 1-0’lık skorla alan Abdullah Avcı’nın takımı, bu müsabakadan sonra Fatih Terim Stadyumu’nda kaybetmedi. Başakşehir, söz konusu istatistiği Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.

10 maçta 7 galibiyet

Başakşehir, Kanarya’ya karşı evinde oynadığı müsabakalarda büyük üstünlük kurmuş durumda. Turuncu-lacivertli ekip, şimdiye kadar ligde Fenerbahçe’yi 10 defa konuk etti. Avcı’nın öğrencileri, söz konusu maçlarda 7 galibiyet alırken, 2 defa ise mağlup oldu. 1 maçta da beraberlik bozulmadı. Başakşehir’in attığı 16 gole, sarı-lacivertli takım 9 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Başakşehir’de oynanan son mücadeleyi Fenerbahçe 2-0’lık skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, aynı zamanla bu galibiyetle Medipol Başakşehir’in 31 maçlık iç saha yenilmezliğine de son vermişti.

Süper Lig’de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmaları şöyle:

M. Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018)

M. Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 (2016-2017)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (2015-2016)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2 (2014-2015)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (2012-2013)

M. Başakşehir: 3 - Fenerbahçe: 2 (2011-2012)

M. Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 1 (2010-2011)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1 (2009-2010)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (2008-2009)

M. Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 0 (2007-2008)