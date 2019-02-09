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Başakşehir Erzurumspor maç sonucu | Başakşehir Erzurumspor maçı kaç kaç bitti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Başakşehir, Erzurumspor’u konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir’in 45, Süper Lig’in 17. sırasında bulunan Erzurumspor’un ise 18 puanı var.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:24
Başakşehir Erzurumspor maç sonucu | Başakşehir Erzurumspor maçı kaç kaç bitti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Başakşehir, Erzurumspor’u konuk etti. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 berabere kaldı. 

Başakşehir’in 45, Süper Lig’in 17. sırasında bulunan Erzurumspor’un ise 18 puanı var. 2. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Robinho topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Sehic, direk dibinde çizgi üstünde meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

6. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza sahası sağ çizgisinde hareketlenen Visca'nın sert şutunda, kaleci Sehic topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. 11. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol taraftan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Opseth ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

25. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, Medipol Başakşehir savunmasına çarpan top yön değiştirdi. Kaleci Mert Günok'u yanıltan meşin yuvarlak, direğin dibinden az farkla kornere gitti.

35. dakikada ceza sahası ön çizgisinde Obertan'ın pasıyla topla buluşan Eduok'un sol ayak içiyle yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çaykur Rizespo Antalyaspor, Osmanlıspor Gençlerbirliği maç sonucu

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. 

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:24
  1. Başakşehir Erzurumspor maç sonucu
  2. Başakşehir Erzurumspor maçı kaç kaç bitti
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  4. Çaykur Rizespo Antalyaspor maç sonucu

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