0553 313 94 23

Başakşehir, Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Danijel Aleksic’i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:13
Başakşehir, Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Danijel Aleksic’i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.


Süper Lig’de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Crivelli, Vieira, Aziz Eraltay, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Mehmet Topal, Doğanay Kılıç, Azubuike ve Ponck’u renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin son transferi Danijel Aleksic oldu. İstanbul ekibi, geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor’da top koşturan ve yaz transfer döneminde Al Ahli’ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Başakşehir’in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçen sezon Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:13
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Team OG, espor turnuvasında 15 milyon dolar kazandı
    1. Team OG, espor turnuvasında 15 milyon..
    2. Fethiye Belediye Başkanı Karaca’dan..
    3. Bursaspor’da transfer şov
    4. Yukatel Denizlispor, Göztepe maçına..
    5. Su kayağı tutkunları nefes kesecek
    6. Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile..
    8. Başakşehir, Danijel Aleksic’i..
    9. Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı..
    10. Erol Aslan Cebeci kimdir? Erol Cebeci..
    11. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    12. Kadın milli futbolcular, 30 Ağustos..
    13. Fenerbahçe'den bir transfer daha!
    14. Johnson'dan parlamentonun tatil..
    15. Emniyet'te yeni atamalar! 42 müdürle..
    16. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    17. 12 Dev Adam belli oldu
    18. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    19. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    20. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    21. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    22. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    23. Dumanları erken fark edince... Facia..
    24. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    25. Üç tekerlekli motosiklette oynayarak..
    26. Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    27. Çorum’da 30 Ağustos coşkusu
    28. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12..
    29. Şamil Tayyar'dan çok sert sözler!..
    30. "Muhammed Elneny için kulübü ve..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak