Başakşehir, Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Danijel Aleksic’i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig’de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Crivelli, Vieira, Aziz Eraltay, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Mehmet Topal, Doğanay Kılıç, Azubuike ve Ponck’u renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin son transferi Danijel Aleksic oldu. İstanbul ekibi, geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor’da top koşturan ve yaz transfer döneminde Al Ahli’ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir’in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçen sezon Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.