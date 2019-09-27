Başakşehir, Çaykur Rizespor'a patladı!

Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 19. ve 75. dakikalarda yeni transfer Aleksic ile birlikte 33. dakikada Gulbrandsen, 87. dakikada Crivelli ve 90+1. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atan Crivelli, böylece ligdeki gol sayısını da 3'e yükseltti.

BAŞAKŞEHİR - Ç.RİZESPOR: 5-0

GOLLER: 19', 75' Aleksic, 33' Gulbrandsen, 87' Crivelli, 90+1' İrfan Can

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 20:30

HAKEM: Fırat Aydınus

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal