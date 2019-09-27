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Başakşehir Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Çaykur Rizespor maçının canlı takibi...

27 Eylül 2019 Cuma 20:45
Başakşehir Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Çaykur Rizespor maçının canlı takibi...

 

MAÇ SONUCU:5-0

Dk.18 ve 73 Aleksic, Dk.33 Gulbrandsen, Dk.87 Crivelli, Dk.90 İrfan Can 

 

 

 

Başakşehir Çaykur Rizespor

 

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli 

Çaykur Rizespor: Gökhan, Mosrozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic 

Sarı kartlar: Melnjak, Yan Sasse 

Goller: Dk.18 ve 73 Aleksic, Dk.33 Gulbrandsen, Dk.87 Crivelli, Dk.90 İrfan Can

 

MAÇTAN DAKİKALAR

 

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca’yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic’e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0 

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Visca’nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen’in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0 

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

3. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Crivelli'nin pasında Visca topun gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top altıpasta Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrak kaldırdığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı belirlenerek gol geçerli sayıldı: 3-0

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e yükseltti. Soldan topla hareketlenen Elia'nın ortasında altıpasta Crivelli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

88. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Samudio'nun ceza sahasına girerken vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Medipol Başakşehir skoru 5-0'a taşıdı. İrfan Can Kahveci'nin yaklaşık 30 metreden çok sert vuruşunda, top ağlarla buluştu.

Medipol Başakşehir sahadan 5-0 galip ayrıldı.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:21
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