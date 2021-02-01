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Yaşam Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı nereden geçiyor?
Yaşam

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı nereden geçiyor?

Başakşehir-Kayaşehir metro güzergahı | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattının yıl sonuna kadar açılmasını planladıklarını belirtti. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi söz konusu hattın nereden geçtiğini, duraklarını araştırmaya başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro kaç durak? Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattı nereden geçiyor? Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattına nereden aktarma yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 14:02:00 -
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı nereden geçiyor?

Başakşehir-Kayaşehir metrosu durakları | İstanbul’da raylı sistem ağı her geçen gün büyüyor. Pandemi döneminde hizmete açılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak olan metro hattının açılış tarihiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattının yıl sonuna kadar açılmasını planladıklarını belirtti. Peki, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı nereden geçiyor?

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı nereden geçiyor?

M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması; Mevcut M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir metro hattının kuzey uzatması olarak inşa edilmektedir. Tamamlandığı zaman bölgede inşa edilen Şehir Hastanesi' ne de hizmet verecektir.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı ile entegre olan hatlar şöyle:

Bağlanacağı M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı ve devamında güney uzatması ile birlikte;

İkitelli Sanayi istasyonunda M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı ile,

Mahmutbey istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile,

Kirazlı istasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile,

Bakırköy-İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,

Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile,

Bakırköy İDO istasyonunda ise deniz otobüsleri entegrasyon imkanı olacak. 

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