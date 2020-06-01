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Spor

Başakşehir çalışmalarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:07:33 -
Başakşehir çalışmalarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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