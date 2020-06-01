Başakşehir çalışmalarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.