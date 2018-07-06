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Başakşehir bombayı patlattı! 3 yıllık imza

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol Başakşehir, savunmasını CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Serdar Taşçı ile güçlendirdi.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:08
Başakşehir bombayı patlattı! 3 yıllık imza

Turuncu lacivertliler CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz yıllarda adı transferda başta Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon sonunda CSKA Moskova ile sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Serdar'ın Başakşehir kulübü ile transfer görüşmesinde bulunduğu ifade edilmiş ve tecrübeli futbolcunun Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki resmi sosyal medyada yer almıştı.

İki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı ve Serdar Taşçı'nın bir kaç gün içinde yıllığı 2 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyle kendisini Başakşehir renklerine bağlayacak imzayı atacağı ifade edildi. (Akşam)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 13:08
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Medipol Başakşehir
  4. Transfer

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