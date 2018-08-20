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Başakşehir 90'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olduğu Kasımpaşa'ya son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:56
Başakşehir 90'da yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de son iki sezondur şampiyonluk yarışının içinde olan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanından eli boş döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir, 21'inci dakikada Emre Belözoğlu'yla gole çok yaklaştı ancak yıldız futbolcunun frikiğinde Olivier Veigneau topu çizgiden çıkardı.

Karşılıklı ataklara sahne olan ilk devre golsüz beraberlikle tamamlanırken perdeyi 67'de Mbaye Diagne açtı.

Senegalli golcü, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirerek Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçirdi.

Başakşehir'in bu gole cevabı ise 85'te geldi. Turuncu Lacivertliler, Stefabo Napoleoni'nin ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

UZATMALARDA GELEN GOL

Dakikalar 90+1'i gösterirken kaleci Mert Günok'un büyük hatasını iyi değerlendiren Diagne, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi: 2-1

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 6 yaparken, Başakşehir 3 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:56
  1. Başakşehir
  2. Kasımpaşa
  3. Süper Lig

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