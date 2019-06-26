Başak Eraydın, Wimbledon'a veda etti
- Milli tenisçi, Sloven rakibine 2-1 yenilerek 2. eleme turunda elendi26 Haziran 2019 Çarşamba 21:19
İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. eleme turunda Sloven Kaja Juvan'a 2-1 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ikinci turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşı karşıya geldi.
İlk sette rakibini 6-4 yenen Türkiye 1 numarası Başak Eraydın, 2. ve 3. setlerde 7-6 ve 6-3 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
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