Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından tek kelimelik cevap

Twitter üzerinden başlayan tek kelimelik tweet akımına dünya genelinde pek çok kişi katıldı. Tek kelimelik tweet akımı (One Word Challange), CNN'in resmi hesabından atılan bir tweet ile başladı. CNN, son dakika anlamına gelen "breaking news" paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı tek kelimelik tweet atmaya başladı.

Akıma dahil olan terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Hasret" kelimesini yazıp paylaştı.

Şehit kızından "babam" cevabı

Demirtaş'ın paylaşımına kısa süre içerisinde dikkat çeken bir yanıt geldi. 2019 yılında Nusaybin'de esnaflık yapan babası Mehmet Şirin Demir, terör örgütü YPG'nin sınır ötesinden attığı havanların isabet etmesi sonucunda şehit olan Gazeteci Gülay Demir, Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayıp "Babam" yazdı.