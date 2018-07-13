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Başacıkoğlu'ndan A Milli Takım açıklaması

Bilal Başacıloğlu, sarı-kırmızılı ekipteki hedeflerinden bahsetti ve A Milli Futbol Takımı'na tekrar geri dönmek istediğini dile getirdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 20:00
Başacıkoğlu'ndan A Milli Takım açıklaması

Kayserispor'un Feyenoord'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu, "Hedefim önce Kayserispor'da sonra milli takımda kalıcı olmak" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da devam ettiren Kayserispor'da yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un geçen sezon iyi performans gösterdiğini ifade eden Bilal Başaçıkoğlu, "Kayserispor, geçen sezon özellikle sezonun ilk yarısında iyi bir performans göstermişti. Ondan sonra bir düşüş yaşadılar. İnşallah bu sezon takım olarak iyi bir performans sergiler ve Avrupa kupalarına kalırız. Takımımız çok iyi" diye konuştu.

"İYİ BİR PERFORMANS GÖSTEREREK MİLLİ TAKIMDA KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Göstereceği performansla tekrardan Milli takıma seçilmek istediğini belirten Başaçıkoğlu, "Feyenoord'da ilk 11'de fazla forma şansı bulamıyordum. Ama burada daha fazla forma şansı bulabileceğimi düşünüyorum. Fatih Terim zamanında milli takıma davet edilmiştim ama Lucescu zamanında daha Milli takıma hiç çağrılmadım. İnşallah bu sezon kendisiyle buluşuruz. Bu sezon hedeflerim öncelikle takım olarak sezonu ilk 6'da bitirmek. Sonra hedefim Umut ağabeyim ve diğer golcülerimize gol attırmak. Kayserispor'da iyi bir performans göstererek Milli takımda kalıcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 20:00
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