Baş rol oyuncusu Aras Bulut İynemli ilk kez konuştu! Atatürk’ü övdü ama Ermeni lobisine…

Türkiye'de de yayın yapan dijital platform Disney+ 29 Ekim'de yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçti.

Alınan bu kararın ise ABD merkezli Ermeni diasporasının baskısıyla alındığı ortaya çıkınca Türkiye'den tepkiler yükseldi.

Bazı ünlüler sessiz kaldı

Birçok ünlüden tepki gelirken, Atatürkçülüğüyle övünen bazı isimlerin sessizliği de tartışma yarattı.

Tartışmalar yaratan karar sonrası tüm gözler dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin üzerindeydi.

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"Elimden geleni yapacağım"

Bölüm başına 850 bin lira alan ve Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli'den konuya dair ilk açıklama geldi. Gazetemagazin'den Tolga Bozduman'a konuşan oyuncu, "Atatürk'ün dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Dünyanın en büyük liderleri"

"Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim." diyen ünlü oyuncu "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Hiç oralara girmeyelim"

Muhabirin Ermeni lobisiyle ilgili sorusuna yanıt vermeyen İynemli, "Hiç oralara girmeyelim" dedi. Sosyal medyada açıklaması gündem olan İynemli'ye tepki yağdı.

Dizi maliyeti: 208 milyon lira

Bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kıran Atatürk dizisi için başrol oyuncusu da olay bir ücret almıştı. 6 bölümlük yapım ön hazırlık dahil 8 milyon dolara (208 milyon lira) mal olmuştu.