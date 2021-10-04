Bas bas paraları konsere!

Hizmet döneminin kapandığı, lay lay lom belediyeciliğinin geldiği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kamunun imkânları yandaşlara akmaya devam ediyor. CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın iki ay içerisinde düzenlediği konser ihaleleriyle Cem Adrian, Kıraç, Zara, Bengü, Buray, Simge Sağın, Koray Avcı, Mümin Sarkıya ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısını besteleyen Onur Akın’ın da aralarında olduğu sol tandaslı sanatçıları paraya boğduğu belirlendi.

İsraf müzesi kuracaktı!

Hizmet yerine algı üreten ve “İsraf müzesi” kuracağını söyleyen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların emeğini eğlenceye yatırıyor. Aldığı yüksek faizli kredilerle başkentin geleceğini ipotek altına sokan ve 25 yıllık Melih Gökçek dönemindeki toplam borç miktarına sadece 2 yılda ulaşan CHP’li Yavaş, başkentin milyonlarını yandaş sanatçıların üzerine saçıyor. Kamunun imkânlarını CHP’ye yakın sanatçılara peşkeş çeken CHP’li Yavaş’ın son iki ay içerisinde 12 adet konser ihalesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yandaş sanatçıları semirtmek için istismara açık olan ve kamu kurumlarına diledikleri firmaya ihale verme imkanı tanıyan 21/F maddesinin işletildiği ihaleler davet usulüyle gerçekleştirildi. Her kuruşunda milletin alın teri olan paraları ‘eğlenceye’ harcayan Yavaş, 12 konsere toplamda 2 milyon 880 bin TL ödedi.

Kılıçdaroğlu'nun bestecisi

Sürekli “açlık” edebiyatı yapan Yavaş, 2-3 saatlik eğlence uğruna ABB kesesinden sanatçı bozuntularına 1 milyon 647 bin 360 ekmek parası ödedi. Yavaş’a bağlı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 Ağustos 2021’de düzenlenen “Ankara’da Yaz Konserleri” ihalesi için 292 bin TL ödendi. Yine 2 Ağustos’ta düzenlenen ihalede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısını besteleyen “Onur Akın Konseri”ne 210 bin TL kaynak aktarıldı. 16 Ağustos 2021’de düzenlenen iki konser ihalesinden biri olan “Sanatçı Buray Konseri” için 240 bin TL ödenirken, “Koray Avcı Konseri” ihalesine ise 225 bin TL harcandı. 25 Ağustos’taki “Bengü Konseri İhalesi” ise 219 Bin TL’ye verildi.

Yandaşın gönlünde taht kurdu

2 Eylül’de gerçekleştirilen Mümin Sarıkaya Konseri ihalesine 119 bin TL kaynak aktaran CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 Eylül’deki Cem Adrian Konseri ihalesine ise 169 bin 500 TL ödeme yaptı. Konser sonrası yaptığı paylaşımda Mansur Yavaş’ın gönlünde taht kurduğunu kaydeden Zara’nın konseri için 8 Eylül’de yapılan ihaleye 239 bin, Kıraç Konseri ihalesine ise 205 bin ödenirken, 16 Eylül’deki Simge Sağın Konseri ihalesine de 180 bin lira aktarıldı. Yine aynı tarihlerde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Türk Halk Müziğinden Oluşan Konser Programları Gerçekleştirilmesi ile İlgili İş” ihalesine 400 bin TL ödenirken, “Büyükşehir Parklarda” konser ihalesi ise 382 bin 500 TL’ye verildi. CHP’li Yavaş’ın sadece 12 konser için toplamda 2 milyon 880 bin TL ödemesi, CHP’li belediyelerdeki israfı gözler önüne serdi.