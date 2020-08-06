Baş ağrısının nedenleri nelerdir?

Gündelik hayatta kişileri en çok rahatsız eden nedenlerin başında baş ağrısı gelmektedir. Ağrı miktarı kişilerin ağrı eşik durumuna, ağrının nedenlerine bağlı olarak değişmektedir. Pek çok insan baş ağrısından dolayı yanında ağrı keseci ilaçlarla dolaştığı görülmektedir.

Neler baş ağrısına neden olur?

Uzun süre aç kalmak veya fazla yemek

Kurak, burun ve göz hastalıklarına yakalanmak

Ateşli hastalık geçirmek

Alkol kullanımı

Kafa bölgesinde meydana gelen kırık, çatlak ve ezik oluşumu

Beyinde meydana gelen urlar

Kafein ve nikotin bağımlılıkları

Menenjit hastalığına yakalanmak

Gündelik alışkanlıkların ani olarak değiştirilmesi

Diş iltihapları

Migren veya sinüzit olmak

Tansiyon

Uyku bozuklukları

Yüksek kaygı düzeyi

Yukarıda sayılan nedenlerin baş ağrısına sebep olduğu bilinmektedir. Ancak sürekli devam eden ve geçmeyen baş ağrısı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.