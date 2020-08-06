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Sağlık

Baş ağrısının nedenleri nelerdir?

Baş ağrısının nedenleri neler olabilir? Hangi durumlar baş ağrısına neden olur? Alışkanlıkların değiştirilmesi baş ağrısı yapar mı? Kişinin psikolojik durumu baş ağrısı yapar mı?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:05:00 - 2020-08-06 15:08:25
Baş ağrısının nedenleri nelerdir?

Gündelik hayatta kişileri en çok rahatsız eden nedenlerin başında baş ağrısı gelmektedir. Ağrı miktarı kişilerin ağrı eşik durumuna, ağrının nedenlerine bağlı olarak değişmektedir. Pek çok insan baş ağrısından dolayı yanında ağrı keseci ilaçlarla dolaştığı görülmektedir.

Neler baş ağrısına neden olur?

  • Uzun süre aç kalmak veya fazla yemek 
  • Kurak, burun ve göz hastalıklarına yakalanmak
  • Ateşli hastalık geçirmek
  • Alkol kullanımı
  • Kafa bölgesinde meydana gelen kırık, çatlak ve ezik oluşumu
  • Beyinde meydana gelen urlar
  • Kafein ve nikotin bağımlılıkları
  • Menenjit hastalığına yakalanmak
  • Gündelik alışkanlıkların ani olarak değiştirilmesi
  • Diş iltihapları
  • Migren veya sinüzit olmak
  • Tansiyon 
  • Uyku bozuklukları
  • Yüksek kaygı düzeyi

 Yukarıda sayılan nedenlerin baş ağrısına sebep olduğu bilinmektedir. Ancak sürekli devam eden ve geçmeyen baş ağrısı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. 

 

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