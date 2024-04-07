Baş ağrısına iyi gelen bitkiler nelerdir? Bundan kimse bahsetmedi biz açıklıyoruz: Çayları ile rahatlama sağlayın

Baş ağrısı, pek çok kişinin yaşamı boyunca tecrübe ettiği, yaygın rahatsızlıklardan biridir. Baş ağrısı türleri içinde en sık rastlananı ‘gerilim tipi baş ağrısıdır’. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle stres ve anksiyete ile ilgilidir. Bu ağrı çoğu kez çene, boyun, kafa derisi ve omuzlarda kas gerilmeleriyle eş zamanlı olarak ortaya çıkar. Diğer baş ağrısı türleri sinüs kökenli, küme ve migren tipi baş ağrılarıdır.

Baş ağrısı, çoğu insanı etkileyen ve en yaygın karşılaşılan sağlık sorunlarından biridir. Üç ana kategoriye ayrılabilir: Tansiyona bağlı baş ağrıları, migren baş ağrıları ve küme tipi baş ağrısı. Baş ağrısının; kafadaki fizyolojik değişiklikler, kan damarlarının daralması, anormal nöron aktivitesi, genetik nedenler, aşırı sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, vücudun susuz kalması, aşırı uyku hali, ağrı kesicilerin aşırı kullanımı, göz yorgunluğu gibi birçok nedeni olabilir.

İnsanlar genellikle bu sorundan kurtulmak için reçetesiz satılan ilaçlar veya reçeteli ağrı kesiciler kullanır. Ancak, baş ağrısını hızlı ve kolay bir şekilde tedavi edebilecek birçok doğal çözüm vardır. Örneğin, dehidrasyon en yaygın nedenlerinden biridir. Bu gibi durumlarda, sadece soğuk bir bardak su içmek, baş ağrınızı dakikalar içinde tedavi edebilir. Vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirmek için gün boyunca sekiz ila on bardak su içmek iyi bir fikirdir.

Baş ağrılarıyla mücadele etmek için kullanabileceğiniz birkaç bitkilerle çay yapabilirisiniz..

Nane, Nane Suyu, Nane Yağı

Çeşitli araştırmalar, alın bölgesine nane yağı sürmenin baş ağrısını hafiflettiği yönündedir. Yine de nane yağını bir baş ağrısı ‘çaresi’ olarak görmek için bilimsel olarak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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Nane Suyu: Menthol ve menthone, baş ağrılarının hafifletilmesinde çok etkili olan nane temel bileşenleridir. Bir avuç nane yaprağını ayıklayın ve baş ağrısını tedavi etmek için alın ve şakaklarınızın üzerine uygulayın. Ayrıca rahatsızlığı hafifletmek için bir kaşık nane suyu içebilirsiniz. Nane suyu ile birlikte, kişniş suyu da baş ağrılarının tedavisinde etkilidir.



Nane Yağı: Baş ağrılarına neden olan tıkanmış kan damarlarını açmaya yardım eden mentol içerir. Aynı zamanda sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri vardır. Üç damla nane esansiyel yağını bir çorba kaşığı badem yağı, zeytinyağı veya su ile karıştırın. Alnınıza ve şakaklarınıza masaj yapın. Ya da alnınıza ezilmiş taze nane yaprakları koyabilirsiniz.

Alternatif olarak, küçük bir bardak çok kaynar suya birkaç damla nane esansı damlatarak, bir buhar tedavisi hazırlayabilirsiniz. Buharı birkaç dakikalığına soluyun.

Veba Otu

Veba otu baş ağrısını önlemek ve migren ataklarını hafifletmek için kullanılabilir. Bu bitki özellikle de gerilim tipi baş ağrılarında etkilidir. Baş ağrısı tedavisinde veba otunun standardize edilmiş ekstraktının alınması tavsiye edilir. Öte yandan bu otun karaciğere dokunduğu vak’alara rastlanmıştır. Bu nedenle migren tedavisi için bu bitki kullanılacaksa, mutlaka bitkisel ilaçlarda uzman bir kişi veya bir doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Böylece doğru kullanım şekli ve dozajı ayarlanabilir. Hamile veya bebek emziren kadınlar bu bitkiyi kullanmamalıdır.

Gümüşdüğme

Gümüşdüğme uzun süredir baş ağrısı için geleneksel olarak kullanılan bitkilerden biri olmuştur. Özellikle migren tedavilerinde gümüşdüğmenin ismi sıkça geçer. Ancak gümüşdüğmenin az da olsa kan inceltici etkisi vardır ve bu nedenle pıhtı önleyici ilaçlarla birlikte denenmemelidir. Suya, çaya, meyve suyuna damlatılabilir ya da doğrudan alınabilir. Gümüşdüğme yaprağı özünü, hiçbir şeyle karıştırmadan alırsanız ağızda yaralara, dil ve dudak şişmesine yol açabilir. Gümüşdüğmenin standardize edilmiş özü, tablet olarak da satılmaktadır. Ürünleri doğru dozda kullanmak için ürün etiketlerini dikkatle inceleyin.

Zencefil

Baş ağrılarını önlemek için zencefil, sık sık çay şeklinde tüketilen bir bitkidir. Baş ağrısı dışında zencefil genellikle mide sorunları için de kullanılır. Bu nedenle özellikle sonu bulantıya varan baş ağrılarına önerilir. İltihapla mücadele eden bir bitki olmasından dolayı zencefil, gerilim tipi baş ağrılarına iyi gelecektir. Kadınlarda PMS (adet öncesi gerginlik) nedeniyle ortaya çıkan baş ağrılarını da hafifletebilir. Baş ağrısı nedeniyle zencefil çayı içiyorsanız, günde 3 bardak yeterlidir. Çayınızı balla tatlandırabilirsiniz ancak kaynar suya bal karıştırmamaya dikkat edin. Aksi takdirde balın toksik özelliği ortaya çıkar.

Fesleğen

Fesleğen bir kas gevşetici olarak çalışır, bu da gergin kasların neden olduğu hafif baş ağrıları için yardımcı bir tedavidir. Artı, sakinleştirici ve analjezik etkileri vardır. Üç veya dört taze fesleğen yaprağını bir bardak kadar kaynar suya atın ve birkaç dakika kaynatın. İsteğe bağlı olarak biraz bal ekleyin ve ardından çayı yavaşça yudumlayın.

Ayrıca bir çorba kaşığı fesleğen yaprağı veya birkaç damla fesleğen yağını kaynar suya atın ve buharını içinize çekmek için suyun üzerine dikkatlice eğilin. Alternatif olarak, taze fesleğen yaprakları çiğneyin ya da taşıyıcı bir yağ ile karıştırılmış fesleğen yağı ile alnınıza masaj yapın.

Lavanta Yağı

Lavanta esansiyel yağının yatıştırıcı kokusu, baş ağrılarının giderilmesinde büyük yardım sağlayabilir. Araştırma, ayrıca migren semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Birkaç damla lavanta esansiyel yağını küçük bir kaba döküp soluyun. Ayrıca iki bardak kaynar suya iki damla lavanta yağı ekleyebilir ve buharı soluyabilirsiniz.

Diğer bir seçenek, iki veya üç damla lavanta esansiyel yağını bir çorba kaşığı badem yağı veya zeytinyağı gibi bir yağla karıştırıp alnınıza bununla masaj yapmaktır. Not: Lavanta yağını oral olarak almayın.

Buz

Buzdan kaynaklanan soğuk, baş ağrılarına katkıda bulunan iltihabın azaltılmasına yardımcı olur. Artı, ağrı üzerinde uyuşturma etkisi vardır. Boynunuzun arkasına bir buz torbası uygulamak, migrenden kaynaklanan baş ağrısından kurtulmanızı sağlar. Ayrıca buz gibi soğuk suya batırılmış bir bezi beş dakika boyunca kafanıza da yerleş İşlemi birkaç kez tekrarlayın. Alternatif olarak, dondurulmuş sebzeleri soğuk kompres olarak kullanabilirsiniz. Yarım saat içinde biraz rahatlama hissedeceksiniz.

Biberiye

Biberiye yağındaki rosmarinik asit, baş ağrısına yardımcı olan yatıştırıcı ve anti-inflamatuvar özelliklere sahiptir. Alnınıza ve şakaklarınıza birkaç damla biberiye yağı ile masaj yapın. Süreyi kısa tutun, aksi halde cildiniz tahriş olabilir.

Alternatif olarak, bir bardak su içine, bir çay kaşığı ezilmiş biberiye yaprağı ve bir çay kaşığı ezilmiş adaçayı yaprakları atın ve kaynatarak bir bitki çayı yapın. Kaynatma sırasında ağzını kapatın ve 10 dakika boyunca demleyin. Çayı oda sıcaklığına soğumaya bırakın ve sonra için. Bu bitkisel çayı günde iki ila üç kez tüketebilirsiniz. Her iki bitki de aynı anda mevcut değilse, çayı sadece biriyle de yapabilirsiniz.

Not: Biberiye yağı, epilepsi veya yüksek tansiyon hastası olanlar için uygun olmayabilir.

Karanfil

Soğutma ve ağrı giderici özelliklere sahip olduğu için baş ağrılarını hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Birkaç tane karanfili hafifçe ezin ve bir poşet veya temiz bir mendile sarın. Acı çektiğiniz zaman veya baş ağrınız olduğunda ezilen karanfillerin kokusunu soluyun.

Diğer bir seçenek, iki damla karanfil yağını bir çorba kaşığı taşıyıcı yağın içine koymak ve alnınıza ve şakaklarınıza masaj yapmaktır. Ayrıca iki çay kaşığı Hindistan cevizi yağını, bir çay kaşığı deniz tuzu ve iki damla karanfil yağını karıştırıp bu karışımla alnınızı hafifçe ovalayabilirsiniz.

Elma

Hem elma hem de elma sirkesi, vücuttaki asit ve alkalin seviyelerini dengeleyebilen ve baş ağrısından kurtulmanızı sağlayan özelliklere sahiptir. Bir elmanın üzerine hafifçe tuz serpin ve yiyin. Ayrıca bir bardak suya iki çay kaşığı elma sirkesi ekleyip içebilirsiniz.

Baş Ağrısına İyi Gelen Diğer Bitkiler

Sarı Kantaron

Doğal antidepresan olarak bilinen sarı kantaronun ağrı kesici özelliği fazla bilinmese de gerilim tipi baş ağrılarını hafifletmekte faydalıdır. Sarı kantaron kan dolaşımını hızlandırır ve ayrıca gerilim tipi baş ağrısı sırasında aktif hale gelen bazı metabolik yolları keser. Ancak bu bitki bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle reçeteli ilaç kullanıyorsanız hap, yağ veya tentür şeklinde alınabilen bitkiyi kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Kedi Otu

Günümüzde uyku düzensizliği ve kaygı bozukluğu için olduğu kadar baş ağrıları için de başvurulan bitkilerden biridir. Kedi otu kökleri ve kök sapları kapsül, tablet, ekstrakt ve çay şeklinde kullanılabilir. Bilimsel olarak yeterli kanıt olmamasına karşın, kedi otunun faydaları tamamen devre dışı bırakılmamıştır ve bu rahatsızlıklara ne derece iyi geldiği hala araştırılmaktadır. Kedi otunun 4 ila 6 hafta arası kullanılması güvenlidir. Bazı kişilerde yorgunluk, mide bozulması ve hatta baş ağrısı gibi yan etkileri görülmüştür.

Önlemler ve Uyarılar: Eczanelerde, aktarlarda, bitkisel ürünler satan mağazalarda bulabileceğiniz bitki özlerini kullanırken günlük doz konusunda mutlaka ürün etiketini ve daha iyisi doktor tavsiyesini dikkate alın. Kesinlikle kendi kendinize dozaj belirlemeyin. Eğer ilaç kullanıyorsanız, kullanacağınız bitki özlerinin bu ilaçla etkileşim içine girip girmeyeceğini sağlık uzmanlarına danışın. Hamile ve bebek emziren kadınlar kesinlikle doktora danışmadan bu bitki kürlerini uygulamamalıdırlar.