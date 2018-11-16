Günümüzde, modern insanın belki de en çok şikâyetçi olduğu sağlık sorunlarından birisi de baş ağrısıdır.

Baş ağrısı çeşitleri ve bölgeleri konusunda bilgi sahibi olunduğu takdirde, bu sorun doğru tanımlanabilir. Çoğu zaman günlük yaşantımızı ciddi şekilde etkisi alan baş ağrısının tedavisi için öncelikle baş ağrısı çeşitleri ve bölgeleri doğru tespit edilmelidir.

Yaşam kalitesini düşüren, sıradan eylemlerin gerçekleştirilmesini dahi etkileyecek boyutta bir baş ağrısının giderilmesi konusunda izlenecek birtakım adımlar mevcuttur. Ancak bu adımların takip edilmesi için baş ağrısı çeşitleri ve bölgeleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekir.

BAŞ AĞRISI ÇEŞİTLERİ VE BÖLGELERİ DOĞRU TESPİT ETMEK ÖNEMLİ

Birçok insanın ortak şikâyeti olan baş ağrısı için iki farklı tür ağrıdan söz edilir. Akut ve kronik baş ağrıları şeklinde belirtilen baş ağrıları için farklı tedavi yöntemleri bulunuyor. Baş ağrısının şiddeti ve gerçekleşme sıklığı, ağrının türü hakkında ipuçlarını içerir.

Günümüzde, kimi zaman diş ağrısından ya da gözlerdeki bozukluktan kaynaklanabilen akut baş ağrısı şikâyetleri ile karşılaşılabileceği gibi mutlaka kontrol edilmesi gereken kronik baş ağrısı şikâyetlerine de rastlanıyor.

Genetik faktörler, yorgunluk, uykusuzluk, stres gibi sebeplerden kaynaklanan baş ağrısı için ağrı kesici kullanımı konusunda da dikkatli davranmak gerekiyor. Kimi zaman ağrı kesici kullanmadan önce sessiz ve karanlık bir ortamda bulunmak da baş ağrısını giderebiliyor.

Günlük şikâyetlerin yanı sıra baş ağrısının kaynağının tespitinde ciddi rahatsızlardan da söz edilebilir. Baş ve boyun yaralanmalarından kaynaklanan ağrılar gibi beyin ve damar rahatsızlıklarından kaynaklanan ağrıların ciddiye alınarak bir uzmana danışılması gerekebilir.

BAŞ AĞRISI TEDAVİSİNDE İZLENECEK ADIMLAR

Eğer sık sık baş ağrısından şikâyet ediliyorsa bu konuda bireysel olacak izlenebilecek adımlar da mevcut.

Kafein kullanımı baş ağrısı şikâyetini belirli oranda azaltabildiği gibi açık havada yapılacak bir yürüyüş, masaj ya da sıcak bir duş da baş ağrısı şikâyetini azaltabilir.

Baş ağrısı çeşitleri ve bölgeleri konusunda bilinçli hareket edildiği takdirde, doğal yöntemlerle, ağrı kesiciye başvurmadan baş ağrısından kurtulabilmek mümkün.

Eğer ağrı kesici kullanılacak ise de mutlaka uzman bir doktorun tavsiyesinin dikkate alınması önemli. Baş ağrısı çeşitleri ve bölgeleri doğru tespit edilerek kısa sürede bu ağrılardan doğal yollarla ya da uzman bir doktorun önereceği ağrı kesici yardımıyla kurtulabilmek mümkün.