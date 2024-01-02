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Dünya Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!
Dünya

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Yeniakit Publisher
2024-01-02 17:32:00 -
Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (SDM) ile Amerikan hukuk, halkla ilişkiler ve lobi şirketi “Brownstein Hyatt Farber Schreck” arasında anlaşma imzalandı.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (SDM) ile Amerikan hukuk, halkla ilişkiler ve lobi şirketi “Brownstein Hyatt Farber Schreck” arasında anlaşma imzalandı.

Yapılan anlaşma gereğince şirket, “Özerk Yönetim’in haklarının güvence altına alınması, korunması ve tanınması” için çalışacak ve Amerikan kurumlarıyla ilişkilerini koordine ederek “Özerk Yönetim”in Amerikan siyasi çevrelerince tanınmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

ANLAŞMA ALTI AY İÇİN İMZALANDI

12 Ekim'de Washington'da imzalanan anlaşma, "hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı" içeriyor.

Şirket, özellikle Batı (Rojava) “Kürdistan” ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Anlaşma, ABD yönetiminde karar vericilere, "Özerk Yönetim'in, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.
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ROJAVA’YA YATIRIM YAPILMASINI TEŞVİK ETMEK ÜZERE LOBİ YAPILACAK

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan anlaşma, şirketin, Rojava’ya yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.

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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan lobi şirketi çalışanı Nedeam Elshami’nin “Özerk Yönetim” adına lobi faaliyetlerini yürüteceği duyuruldu.

Kaynak: Rudaw

Odatv.com

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