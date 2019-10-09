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Barzani'den yeni operasyon açıklaması! Donald Trump'a çağrıda bulundu

Kuzey Irak yönetimi lideri Mesud Barzani, Türkiye'nin operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Barzani, açıklamasında Trump'a önce sert çıktı, sonra yalakalık yaptı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:47
Barzani'den yeni operasyon açıklaması! Donald Trump'a çağrıda bulundu

Türkiye'nin Suriye harekatının başladığına ilişkin son dakika haberleri gelirken, Kuzey Irak yönetimi lideri Mesud Barzani rengini belli etti.

Barzani'nin sahibi olduğu Rudaw sitesinde yer alan habere göre Mesud Barzani, Türkiye'nin harekatına ilişkin twitter hesabından önce şu paylaşımı yaptı:

“Batı Kürdistan'daki son gelişmelerden çok endişeliyiz. Birkaç kanalla iletişim halindeyiz ve Rojava halkının başka felaketlere maruz kalmamasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Trump twitine giderle başladı yalakalıkla bitirdi

Türkiye'nin harekatına karşı olduğunu 'endişeliyiz' diyerek ortaya koyan Mesud Barzani, Donald Trump'ın “Kürtler bizimle savaştı ancak karşılığında para ve teçhizat aldılar” sözlerine de yanıt verdi. Barzani'nin Trump'a gider yaptığı twitini teşekkürlerle bitirmesi dikkat çekti.

İşte yazdıkları:

“Sayın Başkan Trump, lütfen Kürdistan halkının her zaman haklarını koruduğunu bilin. Peşmerge DAEŞ'i mağlup etti ve teröre karşı koalisyonun etkili bir parçası. Kürtlerin kanı para ve silahlardan çok daha değerli. Teşekkür ederim”

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:47
  1. ABD
  2. Barzani
  3. Suriye

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