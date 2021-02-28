Barzani'den bomba PKK itirafı: İyi niyetimizden yararlandılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani “Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Umuyoruz ki PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, “Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor” ifadelerini kullandı.