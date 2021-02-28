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Dünya Barzani'den bomba PKK itirafı: İyi niyetimizden yararlandılar
Dünya

Barzani'den bomba PKK itirafı: İyi niyetimizden yararlandılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Fransa’da yayın yapan France 24 kanalına bir röportaj verdi. “PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı” diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirdi. Barzani'nin itirafı Türkiye'nin bölgedeki operasyonlarının haklılığını dünyaya gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 08:13:00 -
Barzani'den bomba PKK itirafı: İyi niyetimizden yararlandılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani “Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Umuyoruz ki PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Komşu ülkelerin güvenliğinin herhangi bir şekilde istikrarsızlaştırılmasını desteklemediklerini kaydeden Barzani, “Hiç kimse herhangi bir ordunun varlığını istemez ancak Türk kuvvetlerinin müdahalesi için hiçbir gerekçe olmamalı, ki şu anda PKK onlara bu gerekçeyi veriyor” ifadelerini kullandı.

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