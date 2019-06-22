0553 313 94 23

Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki seçimlerin galibi olan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oğlu Mesrur Barzani başkanlığındaki heyet, Erbil’de Türkmenlerle bir araya geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:33
Barzani, Türkmen temsilcileriyle bir araya geldi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki seçimlerin galibi olan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oğlu Mesrur Barzani başkanlığındaki heyet, Erbil’de Türkmenlerle bir araya geldi.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni hükumetini kurmakla görevlendirilen, seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi, Irak’ın Erbil kentinde Türkmenlerle bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki seçimlerin galibi olan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oğlu Mesrur Barzani başkanlığındaki heyet, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil merkezine ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve IKBY Parlamenteri Aydın Maruf, 9’uncu hükumetin kabinesini desteklediğini belirterek, Türkmenlerin bakanlıklarda ve Bakanlar Kurulu’nda yer almak istediklerini söyledi.


Öte yandan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, hükümeti kurma görevini geçtiğimiz haftalarda Mesrur Barzani’ye vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 14:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği sergisi
    1. MİAD Sevgi Evleri’nden ele emeği..
    2. Kendi ağırlığının 850 katını..
    3. Öğrenci Konseyi Başkanı Uysal’dan sert..
    4. Makine halısı üretiminin merkezi..
    5. "Camianın gerçeklerle yüzleşmesi..
    6. GÜNCELLEME - Kamboçya'da çöken..
    7. Yalnız yaşayan kadının evinden 8..
    8. İngiltere'den İran'a ziyaret
    9. Göreve giderken aracıyla takla atan..
    10. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına..
    11. Babakale köyünün tek seramikçisi
    12. Lise öğrencilerinden mezuniyet coşkusu
    13. Panathinaikos’ta Rick Pitino dönemi..
    14. Kütahya’dan derece ile döndüler
    15. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    16. Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
    17. Likopen nedir ne işe yarar ? Hangi..
    18. Özbekistan’da çıkan doğalgazı 146..
    19. Vefat eden uzman çavuş, son..
    20. Freni boşalan sürücüsüz otomobil..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!