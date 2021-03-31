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Dünya Barzani sanki Irak'ın Başbakanı gibi konuşuyor
Dünya

Barzani sanki Irak'ın Başbakanı gibi konuşuyor

Fransa'nın başkenti Paris'te IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian görüştü. Barzani daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede bölgesel konuları görüştüklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 02:22:00 -
Barzani sanki Irak'ın Başbakanı gibi konuşuyor

IKBY Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Barzani, bundan önce Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Macron ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Barzani, Fransa'nın bölgeye desteğinden dolayı Macron'a teşekkür etmişti.

Barzani, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetmişti.

Le Drian'ın Barzani ile yaptığı görüşmeye ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığından resmi açıklama yapılmadı.

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