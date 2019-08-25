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Barut: "Mısır taban fiyatı revize edilsin"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ton başına bin 150 liralık mısır fiyatlarının en az bin 200 lira olarak revize edilmesini istedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:07
Barut: "Mısır taban fiyatı revize edilsin"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ton başına bin 150 liralık mısır fiyatlarının en az bin 200 lira olarak revize edilmesini istedi.


Barut, bu yıl mısır taban fiyatının sadece yüzde 21’lik artışla ton başına bin 150 olarak açıklandığını belirtti. Tarımsal üretim maliyetlerinin en önemli kalemini oluşturan mazot, gübre, zirai ilaç, elektrik ve sulama bedellerinin sürekli arttığını, buna karşın çiftçilerin binbir emekle ürettiği ürünlerin para etmediğini söyleyen Barut, şunları kaydetti:


"2018 yılına göre buğday fiyatları bu sene yüzde 29 artmıştı. Bu bile üreticilerin beklentilerini karşılamadı. Biz buğday üreticilerinin beklentilerinin prim desteğiyle karşılanmasını isterken mısır üreticileri de açıklanan taban fiyatıyla hayal kırıklığı yaşadı. Mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarında yaşanan artış aynı olmasına karşın buğday fiyatları geçen seneye göre yüzde 29 oranında artarken mısır fiyatları ise geçen yıla göre sadece yüzde 21 arttı. Mağduriyetin giderilmesi için açıklanan mısır taban fiyatının ton başına en az bin 200 lira olarak revize edilmesini istiyor ve bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:07
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