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Barty Wimbledon'dan elendi

Kadınlar dünya sıralamasının 55. basamağındaki Riske, Wimbledon'ın 4. turunda karşılaştığı dünya 1 numarası Barty'yi 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
Barty Wimbledon'dan elendi

ANKARA (AA) - Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanan Ashleigh Barty ile dünya 55'incisi Alison Riske karşılaştı.

ABD'li tenisçi Riske, karşılaşmayı 3-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.

Avustralyalı Barty ise kadınlar dünya 1 numarası olarak katıldığı ilk turnuvaya 4. turda veda etti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
  1. Ashleigh Barty
  2. grand slam
  3. tenis
  4. Wimbledon

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