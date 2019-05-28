Bartın’ın ilk Oyuncak Kütüphanesi törenle açıldı

Bartın’ın İlk oyuncak kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarından yararlanan ailelerin 0-6 yaş arası çocuklara oyun alanı sunulması,çocuklara ve ailelerine ödünç oyuncak verilmesinin yanı sıra, çocuklara zaman kavramını öğreterek sorumluluk kazandırılması, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Proje Uygulama Eğitim Merkezi içerisinde "Oyuncak Kütüphanesi"nin açılış gerçekleştirildi. Açılışa Bartın Valisi Sinan Güner ve eşiUzm. Dr. Beyhan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresiGenel Sekreteri İbrahim Kayış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı MüdürüFeridun Güler, Bartın Halk Eğitim ve ASO Müdürü Asım Özdemir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülsüm Karakaş ve Üyeleri, Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Görevlisi Meryem Esra Öztabak, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Sapmaz,Vakıf Personeli, Proje Uygulama Eğitim Merkezinden eğitim alan çocuklarımızve aileleri katıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner açılış töreninde yaptığı konuşmasında; Proje ile, Bartın İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerde yaşayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan okul öncesi çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin takip edilmesi, her çocuğa sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlayacak oyuncaklar ile oyun oynama imkanı sağlanması, çocukların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olması, çocukların oyuncaklara ekonomik ulaşımlarının sağlanması, oyunun önemini artırarak çocukların sosyal yaşamlarını zenginleştirmek, çocukların oyuncakları paylaşması, ödünç alması ve geri getirmesi yoluyla sorumluluk geliştirmelerini sağlamak, çocukların teknoloji (internet, akıllı telefon, tablet) bağımlılığı ile erken temasını önlemek ve gelişimleriniolumsuz etkileyendurumlardanuzak tutarak kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması, çocuklara kütüphane kültürünün erken yaşta yerleşmesinin sağlanması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak dezavantajlı konumdaki ailelerin çocuklarının sosyal gelişimlerine ve eğitimlerine destek olacak alternatif ortamlarınhazırlamasının amaçlandığını belirtti.

Vali Güner ayrıca Oyuncak Kütüphanesi Projesinin hazırlık aşamasında; Uzm. Dr. Beyhan Güner öncülüğünde, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Ticaretve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gülsüm Karakaş ve Üyelerine,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Serap Sapmaz’a, Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Meryem Esra Öztabak ve öğrencilerine, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi Özkan Avcı ve öğrencilerine, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Büyükşahinve öğrencilerine, Albayrak Yapı Markete, Bartın Devlet Hastanesi çalışanlarına, bağışçılara, Kamu Kurumu personelleri, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıMüdürü Feridun Güler ve vakıf personeli ŞeydaUsta ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti. Ardından Vali Güner ve eşi Uzm.Dr. Beyhan Güner ile davetliler tarafındanOyuncak Kütüphanesi’nin açılış kurdelesi kesildi.