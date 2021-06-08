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Gündem Bartın'daki kazada 4 kişi yaralandı
Gündem

Bartın'daki kazada 4 kişi yaralandı

Bartın'da jandarma trafik aracı ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 04:49:00 -
Bartın'daki kazada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Bartın Amasra kara yolu Çakraz tepesi mevkisinde yol çalışması nedeniyle bölünmüş yolda ters şeritte seyreden Mevlüt D. idaresindeki 74 BR 008 plakalı cip ile karşı yönden gelen uzman çavuş İ.N. yönetimindeki 74 JAA 0432 plakalı Amasra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi aracı çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü Mevlüt D, aynı araçtaki Hayrettin I. ile jandarma trafik aracının sürücüsü uzman çavuş İ.N. ve uzman çavuş A.Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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